Трампа призвали безоговорочно поддерживать Украину

Президент США Дональд Трамп проводит неверную политику в отношении Украины, Вашингтон должен безоговорочно поддерживать Киев. Об этом заявил член палаты представителей США от Республиканской партии Дон Бэкон, чьи слова приводит CBS News.

По его словам, Трамп действует как рефери, «пытаясь работать с двумя разными людьми в боксерском поединке, но это не тот случай».

«Здесь идет борьба добра со злом, и Америка должна, знаете, безоговорочно поддерживать правильную сторону, демократию, страну, которая стремится к свободным рынкам, страну, которая хочет быть на нашей стороне», — заявил Бэкон.

Политик утверждает, что Россия якобы ненавидит США, но Трамп этого не видит. Бэкон также заявил, что американский конгресс ничего не делает в отношении Украины. Соединенные Штаты не предпринимают мер, «чтобы поддержать страну, которая борется за свою жизнь», утверждает парламентарий.

До этого госсекретарь Марко Рубио заявил, что США не являются беспристрастными посредниками в конфликте на Украине и выбрали сторону Киева. Госсекретарь подчеркнул, что Вашингтон продолжает продавать украинской стороне оружие по программе PURL (Prioritised Ukraine Requirements List — «Список приоритетных нужд Украины»), несмотря на войну в Иране.

Ранее Владимир Путин охарактеризовал Трампа одним словом.