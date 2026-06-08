В интересах Соединенных Штатов прекратить конфликт на Украине, чтобы сосредоточиться на сдерживании Китая. Об этом заявил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в беседе с YouTube-каналом Europe of Sovereign Nations.

Он указал, что президент США совершил разворот в сторону Азии. При этом Запад отправляет Украине оружие, которое должно было пойти в Восточную Азию. В интересах Вашингтона прекратить конфликт на Украине и перестать поставлять республике оружие, следует сосредоточиться на сдерживании Китая, считает Миршаймер.

По словам профессора, отказ Киева от признания реалий на земле лишь усугубляет его положение.

«Это заставляет меня думать, что русским суждено победить в этом конфликте. <…> Я совершенно уверен, что Украина дойдет до разгрома, до разгромного поражения. В будущем Украина ни при каких обстоятельствах не сможет вступить в НАТО. И это также будет победой для России», — порассуждал он.

До этого госсекретарь Марко Рубио заявил, что США не являются беспристрастными посредниками в конфликте на Украине и выбрали сторону Киева. Госсекретарь подчеркнул, что Вашингтон продолжает продавать украинской стороне оружие по программе PURL (Prioritised Ukraine Requirements List — «Список приоритетных нужд Украины»), несмотря на войну в Иране.

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