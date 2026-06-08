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Политика

В России обвинили США в осложнении сотрудничества со странами Латинской Америки

Эксперт Розенталь: действия США осложняют отношения России с Латинской Америкой
Colinmthompson/Shutterstock/FOTODOM

Россия продолжает активное сотрудничество со странами Латинской Америки, однако политическая ситуация в регионе и действия США могут осложнить это взаимодействие. Об этом заявил директор Института Латинской Америки РАН Дмитрий Розенталь в интервью корреспонденту «Ленты.ру» в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

По его словам, традиционные партнеры России в регионе, такие как Венесуэла, Куба и Никарагуа, в настоящее время сталкиваются с некоторыми трудностями. Манагуа делает все возможное для предотвращения ухудшения отношений с Вашингтоном, Куба переживает гуманитарный кризис, а в случае с Каракасом российской стороне, возможно, удастся сохранить действующие проекты, однако их будущее неопределенно, рассказал эксперт.

Тем не менее у России сохраняются возможности для расширения сотрудничества со странами Латинской Америки даже в текущих условиях, поскольку Вашингтон в первую очередь видит в Пекине геополитического раздражителя, а не в Москве, уточнил Розенталь. Кроме того, в ряде латиноамериканских стран правые политические силы готовы поддерживать проекты с РФ, если они будут приносить значительную экономическую выгоду, подытожил собеседник издания.

Ранее Совфед РФ призвал ООН и парламенты мира осудить давление США на Кубу.

 
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