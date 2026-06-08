Лидер «Сильной Армении» объяснил приостановку подсчета голосов на выборах

Армянские власти остановили подсчет голосов, поскольку понимают, что проигрывают выборы, заявил лидер оппозиционной партии «Сильная Армения» Самвел Карапетян. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Карапетяна, в истории не было случая, когда подсчет прерывают и говорят, что представят результаты голосования в девять часов утра. Лидер «Сильной Армении» объяснил, что власти страны, видя, что их результаты позорно снижаются с каждой минутой, приостановили подсчет, и сейчас вообще непонятно, какие данные будут представлены утром. Карапетян подчеркнул, что властям с помощью таких манипуляций не удастся получить желаемую победу.

Лидер оппозиции добавил, что правящая партия объявила о победе, имея всего 30% данных, причем сведения имеются только по сельской местности, данные по городам не опубликованы.

7 июня со ссылкой на данные данные независимого экзитпола сообщалось, что «Сильная Армения» лидирует в Ереване на выборах в парламент.

Ранее в «Сильной Армении» заявили, что люди в масках пытаются проникнуть в их офис.