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Выборы в Армении — 2026
Политика

Лидер «Сильной Армении» объяснил приостановку подсчета голосов на выборах

Карапетян: власти Армении остановили подсчет голосов, понимая, что проигрывают
Арам Нерсесян/РИА Новости

Армянские власти остановили подсчет голосов, поскольку понимают, что проигрывают выборы, заявил лидер оппозиционной партии «Сильная Армения» Самвел Карапетян. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Карапетяна, в истории не было случая, когда подсчет прерывают и говорят, что представят результаты голосования в девять часов утра. Лидер «Сильной Армении» объяснил, что власти страны, видя, что их результаты позорно снижаются с каждой минутой, приостановили подсчет, и сейчас вообще непонятно, какие данные будут представлены утром. Карапетян подчеркнул, что властям с помощью таких манипуляций не удастся получить желаемую победу.

Лидер оппозиции добавил, что правящая партия объявила о победе, имея всего 30% данных, причем сведения имеются только по сельской местности, данные по городам не опубликованы.

7 июня со ссылкой на данные данные независимого экзитпола сообщалось, что «Сильная Армения» лидирует в Ереване на выборах в парламент.

Ранее в «Сильной Армении» заявили, что люди в масках пытаются проникнуть в их офис.

 
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