Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Выборы в Армении — 2026
Политика

СМИ: США хотят купить у Маврикия архипелаг Чагос

Telegraph: США изучают возможность покупки архипелага Чагос у Маврикия
IMAGO/Global Look Press

Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность покупки у Маврикия архипелага Чагос, где расположена стратегически важная британо-американская база Военно-воздушных сил Диего-Гарсия. Об этом пишет газета Telegraph со ссылкой на собственные источники.

По их словам, идея покупки островов призвана потенциально разрушить план премьер-министра Великобритании Кира Стармера по передаче архипелагу суверенитета.

«Официальные лица в США подготовили предложение обойти Британию и провести собственную сделку, чтобы забрать контроль над Диего-Гарсия... на фоне неопределенности вокруг ее будущего», — отмечается в статье.

При этом источники отмечают, что данный вариант пока не является приоритетным для американской администрации. Представители Белого дома и резиденции британского премьера продолжают консультации по вопросам обеспечения безопасности базы Диего-Гарсия.

20 января Трамп назвал передачу Британией Маврикию архипелага Чагос с военной базой США «актом абсолютной слабости и великой глупости».

В прошлом году Британия подписала соглашение о передаче Маврикию суверенитета над спорными островами Чагос. В соответствии с соглашением Лондон будет выплачивать Маврикию £101 млн (свыше 10,7 млрд рублей) в год за аренду базы Диего-Гарсия сроком не менее 99 лет.

Ранее Трамп разочаровался в Стармере из-за отказа предоставлять базу Диего-Гарсия для ударов по Ирану.

 
Теперь вы знаете
Леонид Каневский внезапно стал мемом в Южной Корее. Почему пользователи в восторге от российского ведущего
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!