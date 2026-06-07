СМИ: США хотят купить у Маврикия архипелаг Чагос

Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность покупки у Маврикия архипелага Чагос, где расположена стратегически важная британо-американская база Военно-воздушных сил Диего-Гарсия. Об этом пишет газета Telegraph со ссылкой на собственные источники.

По их словам, идея покупки островов призвана потенциально разрушить план премьер-министра Великобритании Кира Стармера по передаче архипелагу суверенитета.

«Официальные лица в США подготовили предложение обойти Британию и провести собственную сделку, чтобы забрать контроль над Диего-Гарсия... на фоне неопределенности вокруг ее будущего», — отмечается в статье.

При этом источники отмечают, что данный вариант пока не является приоритетным для американской администрации. Представители Белого дома и резиденции британского премьера продолжают консультации по вопросам обеспечения безопасности базы Диего-Гарсия.

20 января Трамп назвал передачу Британией Маврикию архипелага Чагос с военной базой США «актом абсолютной слабости и великой глупости».

В прошлом году Британия подписала соглашение о передаче Маврикию суверенитета над спорными островами Чагос. В соответствии с соглашением Лондон будет выплачивать Маврикию £101 млн (свыше 10,7 млрд рублей) в год за аренду базы Диего-Гарсия сроком не менее 99 лет.

Ранее Трамп разочаровался в Стармере из-за отказа предоставлять базу Диего-Гарсия для ударов по Ирану.