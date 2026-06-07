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Выборы в Армении — 2026
Политика

«С меня хватит»: Трамп назвал журналистку тупой и сбежал с интервью

Трамп обвинил ведущую NBC и американские СМИ в лживости и ушел с интервью

Президент США Дональд Трамп поругался с ведущей NBC Кристен Уэлкер и досрочно завершил интервью. Видеозапись беседы опубликована на сайте телеканала.

Перепалка произошла после вопроса об американских выборах 2020 года, где победил Джо Байден. Когда журналистка напомнила, что доказательства масштабных фальсификаций, в которых убежден Трамп, представлены не были, спор перешел в более жесткую форму.

«Ты либо мошенница, либо просто тупая», — сказал Трамп.

Он раскритиковал Уэлкер и ряд крупнейших СМИ страны, обвинив их в необъективности и одностороннем освещении событий. По словам президента, американские медиа искажают информацию о выборах и других важных вопросах.

«Вы прекрасно знаете, что эти выборы были сфальсифицированы... Вы знаете, что я выиграл выборы с огромным отрывом. У вас доказательств больше, чем когда-либо... Мы похожи на страну третьего мира. Ваши выборы — сплошное жульничество. Вы жулики, «Meet the Press» — жулики, как и ABC, CBS и CNN. Вы — однобокая, коррумпированная сеть. Так что давайте закончим, потому что с меня хватит. Спасибо, дорогая. Хорошего дня», — сказал Трамп.

Трамп встал и покинул студию, несмотря на попытки ведущей продолжить разговор.

В прошлом году во время брифинга в самолете Трамп назвал журналистку «свинкой» после ее вопроса о деле скандального финансиста-педофила Джеффри Эпштейна.

Ранее Трамп пожаловался, что делать комплименты женщинам опасно для политика.

 
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