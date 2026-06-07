Президент Финляндии прокомментировал ситуацию вокруг Гренландии

Президент Финляндии Александр Стубб считает, что ситуацию вокруг притязаний США на Гренландию удалось разрешить. Об этом сообщает Neue Zürcher Zeitung.

«Нашей целью в начале года было попытаться сдержать ситуацию и найти выход. Я думаю, нам это удалось», — утверждает Стубб.

По его мнению, есть два выхода из ситуации — трехсторонние переговоры между Гренландией, Данией и США, а также усиление безопасности в Арктике.

В конце мая премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что

Копенгаген и Вашингтон сейчас пытаются найти «жизнеспособное решение» по Гренландии.

По словам премьера, после угроз США о захвате Гренландии «все европейские друзья и союзники» встали на сторону Дании и «отреагировали решительно». Также европейские союзники пообещали Копенгагену, что в подобном случае они «поступят так же». Фредериксен подчеркнула, что если один союзник будет угрожать другому силой, то «все будет кончено».

Ранее экс-генсек НАТО заявил об ухудшении ситуации в альянсе.