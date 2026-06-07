Врио главы назвал количество восстановленных после паводков школ и детсадов

Щукин: в Дагестане восстановили 24 поврежденных паводками детских садов и школ

Более 20 школ и детсадов, которые были повреждены в Дагестане в результате паводков в марте-апреле, восстановлены. Об этом в интервью РИА Новости на полях ПМЭФ заявил врио главы региона Федор Щукин.

Он отметил, что одна из приоритетных задач руководства республики – восстановить и построить объекты образования, разрушенные стихийным бедствием.

«В Дагестане повреждено 130 объектов образования – это школы и детские сады, семь разрушены. Но уже восстановлено 24 объекта», — сказал врио главы региона.

Щукин отметил, что к 1 сентября необходимо возвести новые здания вместо непригодных, чтобы не срывать учебный процесс.

«Для республики это беспрецедентно, потому что не возводились объекты в столь сжатые сроки. Это определенная проверка и для новой управленческой команды», — указал он.

Щукин добавил, что это находится под личным контролем президента России Владимира Владимировича Путина. По его словам, глава российского государства оказывает постоянное внимание тем темпам, которыми проводится восстановление объектов.

Врио главы Дагестана добавил, что деньги, направленные правительством России, поступят уже на следующей неделе.

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