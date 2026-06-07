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Политика

«Сатанистский путь»: глава парламента Крыма охарактеризовал выбор Украины

Константинов: Украина выбрала ложный путь интеграции, сделав ставку на Евросоюз
Efrem Lukatsky/AP

Украина, сделав ставку на Европейский союз, выбрала ложный путь интеграции. Об этом в интервью РИА Новости на ПМЭФ заявил глава крымского парламента Владимир Константинов.

«Если они будут и дальше идти по пути европейской интеграции, то это совершенно сатанистский путь. Он был изначально ложным», — сказал он.

По словам Константинова, европейские страны это «прекрасно знают» и «прекрасно понимают», что Украина туда не дойдет, но им важен процесс.

Он добавил, что путь евроинтеграции принес Украине хаос и разрушения и спровоцировал военный конфликт.

«Запад превратил Украину в болото и дикое поле», — резюмировал глава парламента.

До этого итальянская газета La Repubblica сообщила, что Италия внезапно начала выступать против попыток Киева ускорить вступление в Евросоюз, хотя на протяжении последних четырех лет поддерживала вступление Украины в ЕС.

Украина получила статус кандидата в ЕС в 2022 году. В Брюсселе не раз признавали, что это решение носило символический характер и было призвано проявить поддержку Киева в его противостоянии с Москвой. При этом некоторые страны Евросоюза последовательно выступают против присоединения Украины.

Ранее вопрос о вступлении Украины в ЕС расколол Италию.

 
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