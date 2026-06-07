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Выборы в Армении — 2026
Политика

Самвел Карапетян рассказал о своих действиях в случае проигрыша на выборах в Армении

Карапетян заявил, что не вернется в РФ в случае проигрыша на выборах в Армении
TASHIR

Лидер партии «Сильная Армения» российский бизнесмен Самвел Карапетян заявил журналистам, что не планирует возвращаться в Россию в случае проигрыша на выборах в Армении. Его слова передает ТАСС.

«Я никуда не вернусь, я буду здесь работать, в Армении. Не переживайте, у меня много работы», — сказал он на избирательном участке, куда его доставили для участия в голосовании.

Уголовное дело против Самвела Карапетяна в Армении ведется с июня 2025 года. Поводом для его преследования стала оппозиция премьер-министру Николу Пашиняну, поддержка Армянской апостольской церкви и выдвижение в качестве лидера пророссийского оппозиционного блока «Сильная Армения. В апреле в Антикоррупционном суде республики начались первые слушания.

7 июня в Армении проходят выборы в Национальное собрание. За места в парламенте борются 18 политических сил — 16 партий и два блока.

Выборы проходят на фоне масштабного геополитического выбора между Россией и Евросоюзом. Пашинян и его сторонники продвигают прозападный курс и обсуждают курс на начало процесса членства в ЕС, что вызывает экономическое и политическое давление со стороны Москвы.Оппозиция, включая пророссийские блоки (блок «Сильная Армения»), выступает за сохранение тесных традиционных связей с Россией и участие в ЕАЭС.

Ранее политолог заявил, что Пашинян рискует из-за смены тактики оппозиции в Армении.

 
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