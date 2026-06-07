Координатор миссии СНГ рассказал об обстановке на участках в Ереване

Обстановка в ходе голосования на избирательных участках в Ереване спокойная. Об этом заявил журналистам координатор миссии СНГ на выборах в парламент Армении Жакип Асанов, передает РИА Новости.

«Мы поговорили с наблюдателями и членами комиссии, есть ли у них вопросы относительно организации. В целом я хочу отметить, что здесь очень спокойная рабочая атмосфера, люди уже приходят, отдают свои голоса», — сказал он, отметив, что по процессу голосования особых вопросов пока не возникло.

Представители миссии СНГ планируют посетить избирательные участки не только в столице, но и в регионах. Вечером они будут наблюдать за процессом подсчета голосов и по итогам работы примут заключение, добавил Асанов.

7 июня в Армении проходят выборы в Национальное собрание. За места в парламенте борются 18 политических сил — 16 партий и два блока.

Выборы проходят на фоне масштабного геополитического выбора между Россией и Евросоюзом. Действующий премьер-министр Никол Пашинян и его сторонники продвигают прозападный курс и обсуждают курс на начало процесса членства в ЕС, что вызывает экономическое и политическое давление со стороны Москвы.Оппозиция, включая пророссийские блоки (например, блок «Сильная Армения» бизнесмена Самвела Карапетяна), выступает за сохранение тесных традиционных связей с Россией и участие в ЕАЭС

Ранее политолог заявил, что Пашинян рискует из-за смены тактики оппозиции в Армении.