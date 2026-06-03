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Политика

Пашинян не смог запустить голубя мира

Пашинян на встрече с избирателями не смог запустить в небо голубя мира

Премьер-министр Армении Никол Пашинян с двух попыток не смог запустить голубя мира в небо во время предвыборной агитации. Онлайн-трансляция была доступна на его странице в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Во время встречи с избирателями в Гегаркуникской области Пашиняну предложили запустить в небо голубя как символ мира, который наступит при действующем правительстве. Однако во время первой попытки птица вернулась премьеру в руки, а во время второй — рухнула на землю. Пашинян поднял голубя и посадил на руку, видимо надеясь, что он сам взлетит. Однако голубь не тронулся с места и в итоге был возвращен владельцу.

Парламентские выборы пройдут в Армении 7 июня. Участие в них принимают 18 политических сил — 16 партий и два партийных блока. В том числе за победу борется правящая партия «Гражданский договор» во главе с премьером Николом Пашиняном.

До этого Пашинян на очередной встрече с избирателями приказал полиции вывести из общей толпы женщину, выразившую несогласие с ним. По его словам, глава оппозиционной партии «Сильная Армения» Самвел Карапетян якобы заплатил этой женщине 200 тысяч драмов ($540), чтобы та выступила против Пашиняна. Свои слова действующий армянский премьер не смог подкрепить никакими доказательствами. Однако он рекомендовал оппонентке зайти в ближайший супермаркет и сделать покупки на те самые 200 тысяч драмов.

Ранее политолог назвал причину эмоциональных срывов Пашиняна.

 
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