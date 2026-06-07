Заявления Секретариата ООН о невозможности верифицировать удар украинских войск по колледжу в Старобельске в Луганской народной республике (ЛНР) являются несостоятельными. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте МИД России.

В сообщении подчеркивается, что российская сторона готова обеспечить приезд делегации Всемирной организации в Старобельск по аналогии с посещением города делегацией Международного Комитета Красного Креста.

В ведомстве подчеркнули, что дипломаты ожидают от генсека ООН Антониу Гутерреша осуждения удара Вооруженных сил Украины по колледжу.

Украинские дроны в ночь на 22 мая атаковали учебный корпус и общежитие колледжа в Старобельске в Луганской народной республике (ЛНР). В тот момент в общежитии находились 86 учащихся. От ударов здание частично обрушилось. В результате пострадали 65 человек, из них 21 человека спасти не удалось. На фоне произошедшего следователи возбудили уголовное дело по статье о теракте.

Ранее в минздраве рассказали о состоянии пострадавших от ударов ВСУ в Старобельске студентов.