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Политика

В Минюсте США заявили о праве Трампа снести статую Свободы

Юрист Минюста США Рот подтвердил право Трампа снести статую Свободы бульдозером
Julio Cortez/AP

В ходе апелляционных слушаний юрист Министерства юстиции США Яаков Рот заявил, что суд не имеет права останавливать действия администрации президента Дональда Трампа по возведению бального зала в Белом доме. Об этом сообщает Politico.

По словам юриста, проект строительства бального зала Белого дома зашел слишком далеко и затрагивает интересы нацбезопасности. В ходе заседания судья Патриция Миллетт поинтересовалась, означает ли позиция администрации, что суды не смогут вмешаться, если правительство быстро реализует спорный проект и превратит его в «свершившийся факт».

Она также привела гипотетический пример: если правительство решит снести бульдозером статую Свободы, «ничего нельзя будет сделать?». На это Рот ответил утвердительно.

1 апреля Трамп раскрыл журналистам секретные данные о строительстве бункера на территории Белого дома.

Американский лидер сообщил детали проекта и его стоимость во время беседы с прессой на борту Air Force One. По его словам, огромный военный комплекс появится под недостроенным бальным залом в Белом доме. Он уточнил, что бомбоубежище обойдется в $400 млн.

Ранее Трамп показал дронопорт на крыше бального зала Белого дома.

 
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