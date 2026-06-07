Британский военный аналитик Александр Меркурис заявил в эфире YouTube-канала, что премьер-министр Армении Никол Пашинян ведет стану к краху из-за ошибочного курса на евроинтеграцию.

«Я думаю, что дело идет к краху. Иными словами, мне кажется, что Пашинян сейчас настолько предан этой политике, что даже если наедине с собой он, возможно, и задумывается, не пора ли сменить курс. <…> Я считаю, что он глубоко заблуждается», — сказал аналитик.

По мнению Меркуриса, если смотреть на весь период правления Пашиняна, то можно заметить отступление по всем фронтам.

29 мая пресс-служба Кремля опубликовала совместное заявление президентов РФ, Белоруссии, Киргизии и Казахстана. В нем говорилось, что лидеры стран — членов ЕАЭС разделяют позицию о необходимости проведения в Армении референдума о вступлении в ЕС или продолжении работы в рамках Евразийского экономического союза.

Ранее Песков предупредил, что ждет Армению в случае вступления в ЕС.