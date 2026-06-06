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Политика

В Словакии отметили День русского языка

В словацкой Братиславе отметили День русского языка
Yves Herman/Reuters

День русского языка отметили в Словакии. Об этом сообщили ТАСС в дирекции Русского дома в Братиславе.

«День русского языка в Словакии традиционно отмечается культурно-просветительскими мероприятиями: фестивалями, конкурсами, кинопоказами», — сообщили в Русском доме.

В деревне Алекшинце состоялся конкурс чтецов по произведениям А. С. Пушкина, после чего участники возложили цветы к памятнику поэту. Программа также включала выставку к 225-летию В. И. Даля, посвященную богатству русского языка и связи поколений.

В конце апреля сообщалось, что Россотрудничество совместно с автономной некоммерческой организацией «Евразия» планирует открыть «Русский дом» в Республике Того. Проект «Русского дома» станет частью более масштабной инициативы по созданию сети подобных центров в разных странах. Главная цель учреждения в Того — помочь удовлетворить растущий спрос на изучение русского языка, доступ к российскому образованию и укрепление культурных контактов между народами.

Ранее русский язык вошел в топ-4 самых конкурентоспособных языков мира.

 
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