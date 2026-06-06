В Пентагоне заподозрили Израиль в шпионаже против США

NBC: Пентагон все больше обеспокоен, что Израиль активизирует шпионаж против США

Пентагон все больше обеспокоен тем, что Израиль может активизировать шпионаж против США, ведомство повысило уровень угрозы до максимального. Об этом сообщает NBC News.

По данным телеканала, в Пентагоне опасаются, что Тель-Авив может предпринять особые действия, чтобы узнать о дискуссиях и о процессе принятия решений в администрации президента США Дональда Трампа по военной операции против Ирана.

В материале говорится, что высокопоставленные американские чиновники во время поездок в Израиль пользуются одноразовыми телефонами и компьютерами. Они также проявляют крайнюю осторожность, говоря с кем-то в отелях во время официальных визитов.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. В ответ Тегеран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю, американским базам и нефтяной инфраструктуре на Ближнем Востоке. Кроме того, Иран перекрыл Ормузский пролив, на который приходилось около 30% морских поставок нефти.

Ранее Трамп заявил, что ему «нужно воевать с Ираном».