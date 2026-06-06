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ПМЭФ-2026Война США и Израиля против Ирана
Политика

В Пентагоне заподозрили Израиль в шпионаже против США

NBC: Пентагон все больше обеспокоен, что Израиль активизирует шпионаж против США
Andrew Harnik/AP

Пентагон все больше обеспокоен тем, что Израиль может активизировать шпионаж против США, ведомство повысило уровень угрозы до максимального. Об этом сообщает NBC News.

По данным телеканала, в Пентагоне опасаются, что Тель-Авив может предпринять особые действия, чтобы узнать о дискуссиях и о процессе принятия решений в администрации президента США Дональда Трампа по военной операции против Ирана.

В материале говорится, что высокопоставленные американские чиновники во время поездок в Израиль пользуются одноразовыми телефонами и компьютерами. Они также проявляют крайнюю осторожность, говоря с кем-то в отелях во время официальных визитов.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. В ответ Тегеран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю, американским базам и нефтяной инфраструктуре на Ближнем Востоке. Кроме того, Иран перекрыл Ормузский пролив, на который приходилось около 30% морских поставок нефти.

Ранее Трамп заявил, что ему «нужно воевать с Ираном».

 
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