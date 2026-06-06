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Политика

В Италии сообщили о разногласиях Мелони с лидерами ЕС из-за Украины

La Repubblica: Мелони отказалась от встреч с лидерами ЕС из-за споров по Украине
Fabio Frustaci/Keystone Press Agency/Global Look Press

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони пропустила серию ключевых международных встреч из-за нарастающих разногласий Рима с Парижем, Берлином и Лондоном в вопросах украинской повестки. Об этом сообщает газета La Repubblica.

В частности, глава итальянского правительства проигнорировала берлинский формат «Е5» 2 июня и стала единственным из лидеров ведущих стран ЕС, не посетившим саммит в Тивате 5 июня. Официально канцелярия премьера объяснила ее отсутствие занятостью на национальных праздниках и торжественных мероприятиях внутри страны.

Помимо прочего, Мелони не присоединится к предстоящим переговорам в Лондоне, где Эммануэль Макрон, Фридрих Мерц и Кир Стармер планируют встречу с Владимиром Зеленским. Как отмечают источники издания, в итальянском правительстве сложилось твердое убеждение: любые попытки урегулирования конфликта между Россией и Украиной бесперспективны без прямого и активного участия Соединенных Штатов.

Ранее Мелони назвала Евросоюз недальновидным бюрократическим гигантом.

 
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