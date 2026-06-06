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Политика

Депутат Рады призвал к распространению русского языка

Депутат Рады Дмитрук заявил, что русский язык должны знать больше людей
Артем Дмитрук/Twitter

Украинский депутат Артем Дмитрук, покинувший территорию страны, выступил с заявлением о необходимости распространения использования русского языка. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Депутат поздравил всех с Днем русского языка и назвал его языком мира и добра.

«Я считаю, что русский язык должны знать больше людей. Русский язык должны изучать больше людей. Русский язык должен занимать достойное место в мире», — отметил Дмитрук.

Кроме того, депутат осудил демонтаж монумента писателю Михаилу Булгакову в Киеве, назвав это проявлением вандализма. Он подчеркнул, что те, кто сегодня в столице выступает против Пушкина, Булгакова, русского языка и исторического наследия, «находятся именно на стороне бесов». Дмитрук особо выделил поступок юноши, который в минувшую субботу на месте разрушенного памятника Булгакову читал вслух фрагмент из произведения писателя.

«Этот молодой человек является показателем того, что зло все-таки еще не победило окончательно», — резюмировал Дмитрук.

Памятник родившемуся в Киеве писателю Михаилу Булгакову был демонтирован в украинской столице в 3 июня.

Ранее ученые выявили неожиданную особенность русского языка.

 
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