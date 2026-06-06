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Политика

На Западе осадили фон дер Ляйен после обвинений в адрес России

Дэвис: Фон дер Ляйен не стоит обвинять Россию в инциденте с дроном в Румынии
Yves Herman/Reuters

Урсула фон дер Ляйен не должна обвинять Россию без веских доказательств, связывая Москву с инцидентом с беспилотником в Румынии. С таким заявлением выступил бывший подполковник американской армии Дэниел Дэвис в социальной сети X.

«Чего нам не нужно делать, так это делать поспешные выводы и предпринимать дальнейшие действия непосредственно против России — без полного и тщательного расследования, чтобы полностью установить, что произошло, — что само по себе может ввергнуть нас в войну Россией, у которой есть ядерное оружие», — подчеркнул он.

До этого румынское Министерство обороны сообщило о взрыве морского беспилотника в порту Констанцы. ЧП случилось 5 июня приблизительно в 10:30 по местному времени. По информации ведомства, конструкция дрона соответствует образцам, задействованным в украинском конфликте.

После этого глава Еврокомиссии заявила, что инцидент в Констанце — прямое следствие действий России на Украине. Она также призвала европейские власти реагировать оперативно и «в соответствии с остротой момента».

Ранее Медведев назвал фон дер Ляйен «термоядерной дурой» после ее слов о морском дроне в Румынии.

 
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