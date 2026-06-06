МИД РФ передал в ООН доказательства причастности ВСУ к теракту в Старобельске

Заместитель министра иностранных дел РФ Александр Алимов передал директору Информационного центра ООН в Москве Владимиру Кузнецову фото- и видеоматериалы с места теракта в Старобельске (ЛНР). Об этом сообщает российский МИД.

В ходе встречи Алимов передал Кузнецову материалы, подтверждающие причастность Вооруженных сил Украины к атаке на педагогический колледж в Старобельске 22 мая.

Представитель Информационного центра ООН также смог побеседовать по видеосвязи с жителями региона, которых затронуло произошедшее.

В МИД подчеркнули несостоятельность утверждения секретариата ООН в Нью-Йорке о невозможности верификации произошедшего в связи с отсутствием доступа к месту инцидента. Российская сторона, указали в министерстве, готова обеспечить приезд делегации ООН в Старобельск по аналогии с визитом в город делегации Международного Комитета Красного Креста.

В ночь на 22 мая украинские дроны атаковали учебный корпус и общежитие колледжа в Старобельске ЛНР. Здание общежития, в котором находилось 86 детей, частично обрушилось. Не выжил 21 человек, еще 42 получили ранения. Генсек ООН Антониу Гутерриш осудил атаку ВСУ на учебное заведение.

Ранее в МИД РФ возмутились тем, как западные СМИ осветили произошедшее в Старобельске.