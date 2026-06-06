Попытки Запада сделать украинский сюжет центральным на саммите G20 («Большой двадцатки», клуба правительств и глав ЦБ стран с наиболее развитой и развивающейся экономикой, в который входят Аргентина, Австралия, Бразилия, Британия, ФРГ, Индия, Индонезия, Италия, Канада, Китай, Мексика, Турция, РФ, Саудовская Аравия, США, Франция, ЮАР, Республика Корея, Япония и ЕС) «потерпели полный крах», высказал мнение в кулуарах Петербургского международного экономического форума посол по особым поручениям МИД России по вопросам G20 и АТЭС (форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества объединяет 21 экономику Азиатско-Тихоокеанского региона и проводится с целью развития региональной торговли, облегчения и либерализации капиталовложений) Марат Бердыев.

Дипломат считает, что таким образом западные страны дискредитировали себя в глазах международного сообщества.

«Само американское председательство [в G20], когда начинало процесс рабочий в рамках текущего года, четко обозначило свою позицию: никакой политики в данном форуме быть не должно», — сказал представитель МИД.

Бердыев призвал участников «Большой двадцатки» сконцентрироваться на вопросах, связанных с развитием и экономическим ростом.

В апреле Россию пригласили на саммит G20 в США, который должен пройти 14-15 декабря в клубе Trump National Doral в Майами под руководством американского президента. Однако пресс-секретарь лидера РФ Дмитрий Песков заявил, что визит Владимира Путина на саммит G20 во Флориду сейчас не прорабатывается.

Ранее 12 недружественных стран решили неофициально поучаствовать в российском форуме.