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Политика

Британский политик Галлоуэй посетил ПМЭФ и высказался о получении паспорта РФ

Политик Галлоуэй заявил, что пока не намерен получать гражданство России
Martyn Wheatley/Global Look Press

Бывший депутат парламента Великобритании и глава британской Партии рабочих Джордж Галлоуэй пожаловался на преследование со стороны властей королевства, однако признался, что пока не планирует подаваться на получение гражданства России. Об этом он сказал в интервью «Ленте.ру» на полях ПМЭФ.

«Я остаюсь британцем, даже если я в изгнании. Я избран депутатом британской политической партии. Я — британец и всегда им буду», — сказал политик.

При этом он признал, что британские власти сделали очень сложным возвращение на родину для него и его семьи.

Галлоуэй подчеркнул, что не хотел бы получать новое гражданство, но отметил, что будущее непредсказуемо.

В начале мая Галлоуэй назвал премьер-министра Великобритании Кира Стармера военным преступником и обвинил в развязывании войны с Россией. По его мнению, премьер уже уничтожил сталелитейную промышленность в стране, а теперь «грабит пенсионеров», чтобы финансировать Украину.

Ранее СМИ сообщили о ненависти британцев к премьеру Стармеру.

 
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