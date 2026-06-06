Россия никогда не отказывалась от диалога с США и Европой, его разрушили такие политики, как бывший американский президент Джо Байден, но в Вашингтоне всегда были разделяющие российские ценности люди. Об этом заявил глава РФПИ, спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев на сессии ПМЭФ, передает «Интерфакс».

По его словам, Байден создал сумасшедшие риски для всего мира, даже когда СССР и США имели мощную систему противостояния, диалог между двумя странами был в десятки и сотни раз лучше, чем при этом демократе.

У России нет иллюзий, она понимает, что многие в США, а также в Великобритании и Европе не хотят ей успеха, хотят ограничить рост страны, отмети глава РФПИ.

Дмитриев добавил, что в администрации президента США Дональда Трампа есть люди, которые выступают за традиционные ценности, в отличие от многих людей в Европе. Поэтому, считает чиновник, необходимо находить точки соприкосновения и четко доносить позицию России, которая правильная и логичная.

Ранее Песков оценил роль США в урегулировании на Украине.