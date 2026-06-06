В России назвали главных бенефициаров ближневосточного кризиса

Главным бенефициаром кризиса на Ближнем Востоке стали нефтегазовые компании США, а экспорт американских углеводородов бьет все рекорды. Об этом заявил ответственный секретарь комиссии при президенте России по вопросам стратегии развития ТЭК и экологической безопасности, глава «Роснефти» Игорь Сечин, выступая с докладом на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), передает РИА Новости.

По его словам, американские предприятия получили неконкурентные преимущества и возможность организации поставок по высоким ценам за счет американо-израильской военной операции против Ирана.

Таким образом Сечин прокомментировал ситуацию перекрытия Ормузского пролива.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. В ответ Тегеран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю, американским базам и нефтяной инфраструктуре на Ближнем Востоке. Кроме того, Иран перекрыл Ормузский пролив, на который приходилось около 30% морских поставок нефти.

Ранее Сечин предупреждал о формировании крупнейшего «финансового пузыря» на мировом рынке.