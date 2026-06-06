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Бизнес

Сечин предупредил о формировании крупнейшего «финансового пузыря»

Сечин: мир находится на пороге крупнейшего «пузыря» на финансовом рынке
Maxim Shemetov/Reuters

Бурный рост капитализации технологических компаний ведет к крупнейшему за сто лет «пузырю» на финансовом рынке. Об этом на ПМЭФ заявил ответственный секретарь президентской комиссии по вопросам стратегии развития ТЭК, глава «Роснефти» Игорь Сечин, его цитирует ТАСС.

По его словам, бенефициарами кризиса, скорее всего, станут американские фонды BlackRock, Vanguard и State Street, которые управляют триллионами долларов, вложенными по завышенным оценкам в сектор высоких технологий и военно-промышленного комплекса.

В своем докладе Сечин также отметил, что за последние 10 лет на американском фондовом рынке доля десяти крупнейших технологических компаний увеличилась в три раза, превысив 40%.

«С учетом ожидаемого выхода на биржу таких гигантов, как SpaceX, OpenAI и Anthropic, с совокупной оценкой в несколько триллионов долларов, этот показатель приблизится к 50%», — подчеркнул он, добавив, что подобное положение дел подводит мир «к крупнейшему в истории пузырю на финансовом рынке со времен железнодорожного бума в США в XIX веке».

Накануне президент России Владимир Путин заявил, что многие страны начали серьезно задумываться о безопасности своих резервов и инвестиций после того, как администрация экс-президента США Джо Байдена начала использовать доллар в качестве инструмента политической борьбы.

Ранее глава РФПИ заявил о подрыве Байденом главного финансового оружия США.

 
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