В Госдуме объяснили удар ВСУ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области: «Уже истерика»

Атака украинских БПЛА на Санкт-Петербург и Ленинградскую область доказывает неадекватность действующей в Киеве власти. Об этом заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник в беседе с News.ru.

По его словам, атака стала результатом обиды Владимира Зеленского «на четкий и аргументированный ответ нашего президента на открытое письмо Киева». Украинский лидер «взбесился» и решил сорвать свое зло на мирных людях, заявил депутат.

«Какие еще доказательства недееспособности руководства Украины должны быть, чтобы весь мир понял их неадекватность? У Киева уже истерика. Их войска проигрывают все на линии фронта, и он на свое хамское письмо получил спокойный, вразумительный ответ», ― сказал Колесник.

В то же время политик подчеркнул, что российская система ПВО «успешно предотвратила» атаку ВСУ. Зеленский решил проверить «наше ПВО и доказать, какой он сильный», однако «получилось, как всегда». Президент Украины «получит по шапке» за свои действия, заверил Колесник.

Санкт-Петербург и Ленинградская область подверглись массированной атаке со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщал, что ночью и утром силы противовоздушной обороны сбили над регионом 141 украинский беспилотник.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов в свою очередь призвал местных жителей не выходить на улицы на фоне беспилотной опасности. По его словам, в настоящее время в городе продолжают работать средства противовоздушной обороны. Беглов также уточнил, что в Северной Столице возможны перебои мобильного интернета.

Ранее в Совфеде жестко отреагировали на атаку ВСУ Санкт-Петербурга и Ленинградской области.