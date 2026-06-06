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Политика

В Совфеде жестко отреагировали на атаку ВСУ Санкт-Петербурга и Ленинградской области

Карасин после атаки ВСУ на Петербург призвал побеждать, а не вести переговоры
Алексей Дружинин/РИА Новости

Массированная атака украинских БПЛА на Санкт-Петербург и Ленинградскую область показала, что в лице Владимира Зеленского и его команды Россия имеет дело с «зарвавшейся нацисткой шпаной». Об этом в своем Telegram-канале написал председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.

«Массированная атака украинских БПЛА на Санкт-Петербург и Ленинградскую область в дни проведения ПМЭФ - новое подтверждение того, что в лице нынешней команды Зеленского мы имеем дело с зарвавшейся нацистской шпаной», — написал Карасин.

По его словам, заявления и послания Зеленского международному сообществу, а также разного рода клятвы и церемонии возвеличивания отцов украинского национал-шовинизма подтвердили, что Киев «под фанфары потерявшей разум и осторожность Европы ведет Украину и всех ее граждан к трагедии».

В связи с этим парламентарий заметил, что таких «горе-политиков» нужно побеждать, поскольку вести переговоры с ними бесполезно.

Санкт-Петербург и Ленинградская область подверглись массированной атаке со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщал, что ночью и утром силы противовоздушной обороны сбили над регионом 141 украинский беспилотник.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов в свою очередь призвал местных жителей не выходить на улицы на фоне беспилотной опасности. По его словам, в настоящее время в городе продолжают работать средства противовоздушной обороны. Беглов также уточнил, что в Северной Столице возможны перебои мобильного интернета.

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