Зеленского предупредили о риске лишиться ракет от США из-за насмешек в адрес Трампа

Подполковник Дэвис: Трамп не оставит без ответа насмешки со стороны Зеленского

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп не оставит без ответа насмешки в свой адрес украинского лидера Владимира Зеленского. Об этом в эфире своего YouTube-канала заявил подполковник американских войск в отставке Дэниел Дэвис.

Таким образом эксперт прокомментировал нежелание Зеленского видеть Трампа в роли гаранта договоренностей между Москвой и Киевом.

«Черт возьми, если ты (Зеленский. — «Газета.Ru») думаешь, что это сойдет тебе с рук, то спешу разочаровать. Трамп не забудет этот выпад в свою сторону. Не стоило высмеивать помощь США», — сказал Дэвис.

Он обратил внимание, что президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) подчеркнул роль американского лидера в урегулировании конфликта на Украине.

«Тебе (Зеленскому. — «Газета.Ru») лучше сдаться, пока можешь, ведь ракет ты все равно не увидишь при таком отношении к Трампу», — добавил эксперт.

На этой неделе украинский лидер обратился к Путину в «открытом письме», предложив ему назначить дату их личной встречи. Глава государства написал, что Киев предлагает Москве завершить конфликт и с этой целью провести переговоры на высшем уровне.

5 июня президент РФ выступил на пленарной сессии ПМЭФ, в том числе прокомментировав «открытое письмо» Зеленского. Он отметил, что глава Украины в своем обращении призвал «искать настоящих гарантов» возможных договоренностей об урегулировании конфликта. Российский лидер выразил недоумение, почему в Киеве не хотят видеть Трампа в роли такого гаранта, но в то же время хотят получать оружие от Вашингтона, передавали РИА Новости.

Ранее в Кремле высказались об «открытом письме» украинского лидера.