Спецпредставитель Путина удивился нежеланию зумеров пить

Спецпредставитель президента России по связям с международными организациями Борис Титов заявил, что ему «абсолютно не нравится» нежелание зумеров употреблять алкоголь. Своей позицией он поделился в интервью «Газете.Ru».

«Единственное, что мне в зумерах абсолютно не нравится, что я просто категорически не приемлю, так это то, что они перестали пить. Сейчас выпускают много безалкогольных напитков, безалкогольное шампанское, тихие вина. Но это все не дает настроения. Бокал игристого создает хорошее, веселое, доброе настроение. Как от этого можно отказаться, я не понимаю», — сказал Титов.

При этом он отметил, что видит в молодом поколении «большой потенциал». Зумеры уходят от своих предшественников в плане интересов. Сегодня молодежь «менее политизирована», она занимается собственной жизнью, которая «очень богата», подчеркнул спецпредставитель президента РФ.

По его словам, зумеры интересуются многими вопросами, среди которых искусственный интеллект и забота об экологии.

До этого врач-нарколог Василий Шуров заявлял, что российская молодежь стала меньше пить алкоголь, в то время как представители старшего поколения придерживаются концепции «культурного употребления» спиртного. Что касается зумеров, они проявляют более ответственное отношение к здоровью и значительно реже употребляют алкогольные напитки, добавил он.

Ранее россиянам объяснили, почему зумеры выбирают осознанный формат досуга.