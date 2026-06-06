Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ПМЭФ-2026Война США и Израиля против Ирана
Политика

Британию обвинили в беспринципности из-за одного решения по России

Новак: Лондон на фоне дефицита нефти забыл, что Москва якобы плохая
Владимир Астапкович/РИА Новости

Великобритания продемонстрировала свою беспринципность, забыв на фоне дефицита нефти на мировых рынках о том, что Россия якобы «плохая». Об этом на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заявил вице-премьер РФ Александр Новак, пишет РИА Новости.

Он отметил, что Лондон пытался «сделать плохо» Москве, когда у него все было хорошо. Речь идет об отказе Соединенного королевства от закупок российских нефти и нефтепродуктов.

«Когда им стало плохо, в данный момент, когда на рынке дефицит и им не хватает нефти, бензина, дизельного топлива, они тут же забыли про принципы, про то, что Россия «плохая». Давай покупать обратно», — пояснил Новак.

По словам вице-премьера, российское сырье по-прежнему востребовано на глобальных рынках. Москва, после того как недружественные государства ввели против нее санкции, переориентировала поставки в дружественные страны, подчеркнул заместитель премьер-министра.

19 мая Великобритания бессрочно разрешила импорт дизеля и керосина, которые производятся из российской нефти на территории третьих стран. Под третьими государствами понимается любая страна мира, за исключением самого Соединенного королевства, а также РФ и острова Мэн.

Ранее спецпредставитель Путина назвал правительство Великобритании самой настоящей оплошностью.

 
Теперь вы знаете
Пушкин называл жену своей 113-й любовью. Горячие факты о поэте, которые не рассказывают в школе
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!