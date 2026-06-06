Великобритания продемонстрировала свою беспринципность, забыв на фоне дефицита нефти на мировых рынках о том, что Россия якобы «плохая». Об этом на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заявил вице-премьер РФ Александр Новак, пишет РИА Новости.

Он отметил, что Лондон пытался «сделать плохо» Москве, когда у него все было хорошо. Речь идет об отказе Соединенного королевства от закупок российских нефти и нефтепродуктов.

«Когда им стало плохо, в данный момент, когда на рынке дефицит и им не хватает нефти, бензина, дизельного топлива, они тут же забыли про принципы, про то, что Россия «плохая». Давай покупать обратно», — пояснил Новак.

По словам вице-премьера, российское сырье по-прежнему востребовано на глобальных рынках. Москва, после того как недружественные государства ввели против нее санкции, переориентировала поставки в дружественные страны, подчеркнул заместитель премьер-министра.

19 мая Великобритания бессрочно разрешила импорт дизеля и керосина, которые производятся из российской нефти на территории третьих стран. Под третьими государствами понимается любая страна мира, за исключением самого Соединенного королевства, а также РФ и острова Мэн.

Ранее спецпредставитель Путина назвал правительство Великобритании самой настоящей оплошностью.