В Европарламенте устроили заговор против Зеленского

Инициативная группа, в которую входят десятки членов Европарламента (ЕП), предложила лишить президента Украины Владимира Зеленского Европейского ордена «За заслуги», который был вручен ему 19 мая 2026 года. Об этом в социальной сети X сообщила представитель группы и евродепутат от Польши Анна Брылка.

По ее словам, соответствующее обращение было направлено председателю ЕП Роберте Метсоле. Поводом послужили недавние решения Зеленского, «публично чествующие и прославляющие преступную» Украинскую повстанческую армию (УПА, организация запрещена в России), заявила Брылка.

Она отметила, что украинский лидер получил эту награду за исключительный вклад в европейскую интеграцию и европейские ценности, которые несовместимы с прославлением геноцида и этнических чисток. Зеленский, присвоивший воинской части название «Герои УПА», не заслуживает этого ордена и должен быть лишен его, подчеркнула политик.

«Жду реакции председателя Метсолы», — добавила Брылка.

В конце мая Зеленский присвоил одному из подразделений ВСУ звание «Героев УПА». Это решение спровоцировали конфликт между Киевом и Варшавой. В Польше действия украинского лидера назвали фатальной ошибкой и заявили о том, что Зеленский должен принести извинения. В то же время в польском парламенте уже призвали лишить Украину поддержки на фоне скандала. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

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