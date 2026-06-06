В ГД РФ отказались соглашаться на компромиссы с Украиной

Москва не собирается идти на компромиссы с Киевом. Об этом в ходе беседы с журналистами RT заявил председатель комитета Государственной думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий.

По его словам, Украина «извивается, как уж на сковородке», когда оказывается в тяжелой ситуации. В частности, она начинает предлагать различные компромиссы для завершения конфликта.

«Но на эти компромиссы мы уже не пойдем, убедившись в чудовищности тех замыслов и дел <...>, на которые украинская сторона и их покровители на Западе способны», — сказал депутат.

В качестве примера парламентарий привел недавнюю атаку беспилотников на колледж в Старобельске. Он обратил внимание, что в последние годы Украина создавала «массу таких ситуаций», поэтому ей не может быть прощения.

Также законодатель подчеркнул, что Москва продолжает выступать за движение к миру и поддержание диалога со всеми странами, готовыми к взаимодействию. Сейчас российская сторона контактирует с разными зарубежными партнерами, в том числе обсуждая с ними ситуацию на Ближнем Востоке, добавил Слуцкий.

3 июня украинский лидер Владимир Зеленский в «открытом письме» обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой определить дату их личной встречи. Он написал, что Киев предлагает Москве завершить конфликт и с этой целью провести переговоры на высшем уровне. Как пояснил политик, встреча могла бы состояться в Швейцарии, Турции или каком-либо из государств арабского мира.

Ранее помощник Путина пригласил Зеленского на переговоры в Москву.