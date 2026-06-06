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Политика

В ФРГ усомнились, что Украина сможет достичь стандартов ЕС даже через десятки лет

Немецкий депутат Котре: Украина не достигнет стандартов ЕС и через 30–40 лет
Jörg Carstensen/dpa/Global Look Press

Украина не сможет достичь стандартов Европейского союза (ЕС) даже спустя 30 или 40 лет, считает член немецкого парламента от партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Штеффен Котре. Депутат высказался о стремлении Киева попасть в региональное содружество в ходе беседы с журналистами РИА Новости на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

По мнению законодателя, желание Украины получить членство в ЕС не является лишь символическим жестом. Котре выразил уверенность, что Киев поставил настоящую политическую цель.

«Если это произойдет, то Европейскому союзу в его нынешнем виде придет конец. Это совершенно очевидно. Прежде всего потому, что ЕС окажется чрезмерно расширенным. Украина, на мой взгляд, не сможет достичь европейских стандартов даже через 30–40 лет», — сказал парламентарий.

21 мая канцлер Германии Фридрих Мерц предложил предоставить Украине особый статус «ассоциированного члена» в качестве промежуточного шага к вступлению в региональное содружество. Как пояснил глава немецкого правительства, данный статус даст Киеву возможность участвовать в саммитах ЕС и заседаниях министров, но правом голоса он обладать не будет.

Ранее Зеленский отверг возможность «символического» членства Украины в ЕС.

 
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