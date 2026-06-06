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Политика

«ЕК в руках гинеколога»: Захарова назвала руководство Европы «неадекватным»

Захарова: руководство ряда стран Европы просто неадекватно
Пелагия Тихонова/РИА Новости

Заявления, которые раздаются из ряда европейских стран, свидетельствуют о неадекватности их руководства. Об этом в интервью ТАСС на полях ПМЭФ заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

»Европейская комиссия в руках гинеколога. Руководит Францией, полагаю, патологоанатом. Все не туда у них идет. По заявлениям, раздающимся из ЕС, сказать об их адекватности уже нельзя», — сказала она.

Президент Франции Эмманюэль Макрон ранее говорил, что мозг НАТО не является живым. Отвечая на вопрос о том, жив ли мозг, по ее мнению, «у Украины и некоторых государств Европы», Захарова сказала: «Это, конечно, интересная история».

Дипломат добавила, что страны ЕС «абсолютно себе противоречат в одном и том же временном отрезке». Она пояснила, что сначала отдельные европейские страны говорят про переговоры с Россией, а затем — про наращивание давления на Москву.

«Сначала про то, что нужно обеспечивать безопасность Европы, потом про то, что нужно поставлять оружие киевскому режиму. Что это такое? Это антиевропейская заряженность», — заключила Захарова.

До этого Захарова заявила, что переговорщик от Евросоюза с Россией должен пользоваться доверием у своего народа и внести вклад в переговорный процесс.

Ранее Захарова назвала «верещаниями» заявления Европы об инциденте с дроном в Румынии.

 
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