«ЕК в руках гинеколога»: Захарова назвала руководство Европы «неадекватным»

Заявления, которые раздаются из ряда европейских стран, свидетельствуют о неадекватности их руководства. Об этом в интервью ТАСС на полях ПМЭФ заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

»Европейская комиссия в руках гинеколога. Руководит Францией, полагаю, патологоанатом. Все не туда у них идет. По заявлениям, раздающимся из ЕС, сказать об их адекватности уже нельзя», — сказала она.

Президент Франции Эмманюэль Макрон ранее говорил, что мозг НАТО не является живым. Отвечая на вопрос о том, жив ли мозг, по ее мнению, «у Украины и некоторых государств Европы», Захарова сказала: «Это, конечно, интересная история».

Дипломат добавила, что страны ЕС «абсолютно себе противоречат в одном и том же временном отрезке». Она пояснила, что сначала отдельные европейские страны говорят про переговоры с Россией, а затем — про наращивание давления на Москву.

«Сначала про то, что нужно обеспечивать безопасность Европы, потом про то, что нужно поставлять оружие киевскому режиму. Что это такое? Это антиевропейская заряженность», — заключила Захарова.

До этого Захарова заявила, что переговорщик от Евросоюза с Россией должен пользоваться доверием у своего народа и внести вклад в переговорный процесс.

Ранее Захарова назвала «верещаниями» заявления Европы об инциденте с дроном в Румынии.