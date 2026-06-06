Захарова прокомментировала слухи об уходе с должности главы МИД Лаврова

Официальный представитель министерства иностранных дел Мария Захарова на полях ПМЭФ в комментарии 360.ru опровергла слухи об усталости и желании уйти в отставку главы российского МИД Сергея Лаврова.

Она подчеркнула, что министр работает на благо Российской Федерации так, что «даже враги обзавидовались». Захарова отметила, что Сергей Викторович уже несколько раз отвечал на такие провокационные вопросы. По ее словам, «были такие вбросы».

«Великий дипломат, руководитель. Работает по заданию своего руководителя на благо своей страны. Делает свое дело так, что даже враги обзавидовались», — сказала Захарова.

Дипломат призвала «не идти на поводу у недругов».

В мае Сергей Лавров заявил, что западные государства никак не могут смириться с существованием России «в качестве независимого субъекта, представляющего цивилизационную альтернативу». В том числе он обратил внимание, что в публичном пространстве НАТО до сих пор витают мысли о «деколонизации» РФ.

Ранее Лавров предупредил об угрозе России из-за планов Запада создать аналог НАТО.