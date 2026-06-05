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Политика

«Окно возможностей закрывается»: Зеленского предупредили о новых потерях

Sohu: Украина столкнется с новыми территориальными потерями из-за Зеленского
Christine Olsson/TT News Agency/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский за последний год упустил целое окно возможностей, и сегодня это окно стремительно закрывается. Об этом пишет китайский портал Sohu.

В статье Украину сравнили с мелким инвестором на фондовом рынке, который не хочет сокращать убытки.

«Сначала она потеряла 20%, после чего решила немного подождать, чтобы выйти в ноль. Затем потеряла еще 40% и решила, что отступать нет смысла. К тому моменту, когда убытки станут критическими и она решит действовать, акции уже снимут с торгов на бирже», — говорится в публикации.

Sohu призывает украинское руководство согласиться на условия России для сохранения государства, армии и возможностей для будущего восстановления. Однако теперь, как указал портал, глава Украины рискует столкнуться с новыми территориальными потерями. При этом США практически прекратили свою помощь, а поддержка Европейского союза слаба, резюмируется в публикации.

5 июня помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что Зеленский может посетить Москву, где его будут ждать для переговоров.

Ранее Путин заявил, что Песков «с утра подсунул» ему письмо Зеленского.

 
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