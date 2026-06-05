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Политика

Захарова призвала всерьез относиться к ядерным угрозам Киева

МИД РФ: Западу пора всерьез отнестись к ядерным угрозам украинской стороны
Григорий Сысоев/РИА Новости

Мировому сообществу нужно всерьез отнестись к ядерным угрозам, исходящим от Украины. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, ее слова приводит сайт ведомства.

«Международному сообществу пора всерьез отнестись к ядерным угрозам, исходящим от Украины», — сказала она.

Дипломат также добавила, что Украины не должно быть ядерного оружия. По ее словам, по данному вопросу «не может быть двух мнений».

Украина способна самостоятельно создать ядерное оружие, заявил совладелец одного из крупнейших украинских производителей ракет и беспилотников Fire Point Денис Штилерман. По его словам, технологических препятствий для этого нет, а отказ от советского ядерного арсенала не принес Киеву обещанных гарантий безопасности. В России назвали подобные заявления элементом информационной войны и напомнили о публикациях СВР о возможной помощи Украине со стороны европейских стран в ядерной сфере. На что в действительности способен Киев и как на это реагирует Москва — в материале «Газеты.Ru».

Ранее на Украине допустили удар «Орешником» по Киеву или ядерную атаку.

 
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