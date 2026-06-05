Ушаков заявил о перспективах визита Уиткоффа и Кушнера в Россию

Ушаков: дата визита Уиткоффа и Кушнера в РФ пока не назначена, но он ожидается

Визит спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и бизнесмена Джареда Кушнера в Россию ожидается в будущем, однако конкретные даты пока не определены. Об этом сообщил помощник президента России Юрий Ушаков, передает «Интерфакс».

«Мы надеемся на визит Уиткоффа и Кушнера, но точных дат пока нет», - отметил он.

До этого специальный представитель президента России по вопросам инвестиционного и экономического сотрудничества с зарубежными государствами Кирилл Дмитриев рассказал о взаимодействии с Уиткоффом и Кушнером.

Он подчеркнул, что в переговорах с представителями администрации США наблюдается значительный прогресс, несмотря на попытки некоторых сторон помешать диалогу и продолжить военный конфликт. Дмитриев также добавил, что сотрудничество между Москвой и Вашингтоном продолжается, и в ближайшем будущем можно ожидать более активных шагов в этом направлении.

Ранее в Кремле заявили о постоянном контакте между представителями России и США.