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Политика

Ушаков заявил о перспективах визита Уиткоффа и Кушнера в Россию

Ушаков: дата визита Уиткоффа и Кушнера в РФ пока не назначена, но он ожидается
Roman Naumov/Global Look Press

Визит спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и бизнесмена Джареда Кушнера в Россию ожидается в будущем, однако конкретные даты пока не определены. Об этом сообщил помощник президента России Юрий Ушаков, передает «Интерфакс».

«Мы надеемся на визит Уиткоффа и Кушнера, но точных дат пока нет», - отметил он.

До этого специальный представитель президента России по вопросам инвестиционного и экономического сотрудничества с зарубежными государствами Кирилл Дмитриев рассказал о взаимодействии с Уиткоффом и Кушнером.

Он подчеркнул, что в переговорах с представителями администрации США наблюдается значительный прогресс, несмотря на попытки некоторых сторон помешать диалогу и продолжить военный конфликт. Дмитриев также добавил, что сотрудничество между Москвой и Вашингтоном продолжается, и в ближайшем будущем можно ожидать более активных шагов в этом направлении.

Ранее в Кремле заявили о постоянном контакте между представителями России и США.

 
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