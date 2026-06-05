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ПМЭФ-2026Война США и Израиля против Ирана
Политика

Путин рассказал, к чему привело использование США доллара как оружия

Путин рассказал о последствиях использования США доллара как оружия
Сергей Бобылев/РИА Новости

Многие страны начали серьезно задумываться о безопасности своих резервов и инвестиций после того, как администрация экс-президента США Джо Байдена начала использовать доллар в качестве инструмента политической борьбы. Об этом заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума, сообщает корреспондент «Газеты.Ru».

«Когда предыдущее руководство США стало применять свою валюту, которая по-прежнему считается мировой резервной, как средство давления, многие задали себе вопрос: 'А не могут ли они использовать это оружие против нас? Что произойдет с нашими резервами, номинированными в долларах? Как будут защищены наши деньги, вложенные в американские активы?'» — сказал глава государства.

До этого глава Российского фонда прямых инвестиций и специальный представитель президента РФ по вопросам инвестиционно-экономического сотрудничества с другими странами Кирилл Дмитриев подчеркнул, что действия Байдена нанесли долгосрочный ущерб стабильности доллара, который является ключевым преимуществом США в глобальной финансовой системе.

Владимир Путин 5 июня выступает на пленарном заседании ПМЭФ — 2026. Как сообщали в Кремле, основная часть большой речи президента посвящена экономике, однако он затронул и политические вопросы. «Газета.Ru» ведет онлайн трансляцию.

Ранее Путин заявил, что США потратили миллиарды долларов на кровавый госпереворот на Украине.

 
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