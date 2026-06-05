Захарова прокомментировала обращение Путина словами «сестры тоже работают»

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала обращение президента Владимира Путина к российским военным в ответ на письмо украинского лидера Владимира Зеленского. Она написала об этом в своем Telegram-канале, отметив, что «и сестры тоже работают».

На пленарной сессии Петербургского международного экономического форума Путин, отвечая на письмо Зеленского, обратился к российским военнослужащим на линии фронта, завершив свою речь фразой «Работайте, братья!» и подчеркнув, что вся страна гордится их службой.

Захарова рассказала, что рядом с ней находился иностранец, который охарактеризовал речь Путина как «Strong speech» (сильная речь. — прим. ред.).

«А я ему ответила, что и сестры тоже работают», — написала дипломат.

Владимир Путин 5 июня выступает на пленарном заседании ПМЭФ — 2026. Как сообщали в Кремле, основная часть большой речи президента посвящена экономике, однако он затронул и политические вопросы. «Газета.Ru» ведет онлайн трансляцию.

Ранее Путин заявил, что Москва имела право признать ДНР и ЛНР.