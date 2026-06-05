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Политика

Захарова прокомментировала обращение Путина словами «сестры тоже работают»

Захарова ответила на оценку речи Путина фразой «сестры тоже работают»
РИА Новости

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала обращение президента Владимира Путина к российским военным в ответ на письмо украинского лидера Владимира Зеленского. Она написала об этом в своем Telegram-канале, отметив, что «и сестры тоже работают».

На пленарной сессии Петербургского международного экономического форума Путин, отвечая на письмо Зеленского, обратился к российским военнослужащим на линии фронта, завершив свою речь фразой «Работайте, братья!» и подчеркнув, что вся страна гордится их службой.

Захарова рассказала, что рядом с ней находился иностранец, который охарактеризовал речь Путина как «Strong speech» (сильная речь. — прим. ред.).

«А я ему ответила, что и сестры тоже работают», — написала дипломат.

Владимир Путин 5 июня выступает на пленарном заседании ПМЭФ — 2026. Как сообщали в Кремле, основная часть большой речи президента посвящена экономике, однако он затронул и политические вопросы. «Газета.Ru» ведет онлайн трансляцию.

Ранее Путин заявил, что Москва имела право признать ДНР и ЛНР.

 
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