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Политика

В Иране амнистировали 2 тыс. заключенных

Верховный лидер Ирана Хаменеи впервые провел амнистию, помиловав 2 тыс. человек
Sha Dati/Global Look Press

Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи издал указ об амнистии в отношении 2 тыс. граждан, осужденных за совершение различного рода преступлений. Об этом сообщает иранское агентство Tasnim.

Отмечается, что верховный лидер удовлетворил просьбу главы судебной власти Ирана Голяма Хоссейна Мохсени-Эджеи. За время своего лидерства Моджтаба Хаменеи впервые провел массовое помилование.

Амнистия прошла по случаю исламского праздника Ид аль-Гадир. Агентство напомнило, что подобного рода мероприятия по случаю праздников являются нормой для Ирана.

12 марта газета The Sun писала, что Хаменеи получил тяжелые ранения в результате авиаудара. По данным журналистов, лидер Ирана лишился одной или обеих ног.

56-летний Моджтаба Хаменеи был избран новым верховным лидером Ирана 8 марта. Кем является этот человек, как строилась его карьера, какую роль он играет в политике Ирана — в материале «Газеты.Ru».

Ранее президент Ирана встретился с раненым Хаменеи.

 
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