Военкор заявил об ответе Путина на письмо Зеленского

Военкор Коц: Путин ответил на письмо Зеленского еще до его появления

Президент России Владимир Путин ответил на обращение украинского лидера Владимира Зеленского еще до его официального появления. Об этом сообщил военный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц в своем Telegram-канале.

«Позиция Москвы предельно ясна: переговоры — только с позиции побеждающей стороны. Никаких иллюзий, никаких альтернатив», — сообщил Коц в посте.

Военный корреспондент также акцентировал внимание на данных, предоставленных Путиным, касающихся потерь украинских вооруженных сил, дезертирства и мобилизационных возможностей Украины. Президент подчеркнул, что российские войска продолжают наступление по всей линии фронта.

5 июня Путин получил информацию об открытом письме Зеленского, в котором тот призывает к прекращению конфликта. В Кремле отметили, что если Зеленский желает встретиться с Путиным, он может приехать в Москву. Западные страны поддержали инициативу Зеленского и призвали Москву ответить на предложение Киева. Для чего на самом деле Украине было нужно «открытое письмо» и как его оценивают в Москве — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Зеленский написал письмо Трампу.