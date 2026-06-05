Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ПМЭФ-2026Война США и Израиля против Ирана
Политика

Военкор заявил об ответе Путина на письмо Зеленского

Военкор Коц: Путин ответил на письмо Зеленского еще до его появления
Reuters/РИА Новости

Президент России Владимир Путин ответил на обращение украинского лидера Владимира Зеленского еще до его официального появления. Об этом сообщил военный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц в своем Telegram-канале.

«Позиция Москвы предельно ясна: переговоры — только с позиции побеждающей стороны. Никаких иллюзий, никаких альтернатив», — сообщил Коц в посте.

Военный корреспондент также акцентировал внимание на данных, предоставленных Путиным, касающихся потерь украинских вооруженных сил, дезертирства и мобилизационных возможностей Украины. Президент подчеркнул, что российские войска продолжают наступление по всей линии фронта.

5 июня Путин получил информацию об открытом письме Зеленского, в котором тот призывает к прекращению конфликта. В Кремле отметили, что если Зеленский желает встретиться с Путиным, он может приехать в Москву. Западные страны поддержали инициативу Зеленского и призвали Москву ответить на предложение Киева. Для чего на самом деле Украине было нужно «открытое письмо» и как его оценивают в Москве — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Зеленский написал письмо Трампу.

 
Теперь вы знаете
Тарелка с надписью Russia в кукурузном поле. Что скрывается в рассекреченных архивах ФБР и Пентагона про НЛО
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!