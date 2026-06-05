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Политика

Азаров объяснил, зачем Зеленский написал письмо Путину

Экс-премьер Азаров: письмо Зеленского Путину направлено на срыв переговоров
Александр Натрускин/РИА Новости

Письмо президента Украины Владимира Зеленского российскому лидеру Владимиру Путину нацелено на срыв любых возможных переговоров с РФ. Об этом заявил экс-премьер Украины Николай Азаров в беседе с ТАСС.

По его словам, письмо написано в таком духе, что рассчитано на срыв «всяких встреч, переговоров». По его словам, оно отдаляет диалог, а не приближает его. Кроме того, там нет конкретных предложений о заключении мира и какого-то компромисса, отметил он.

Азаров считает, что «это пиаровский, пропагандистский ход». В документе нет ни одно конкретного предложения, подчеркнул политик. Кроме того, экс-премьер Украины призвал дождаться реакции президента Владимира Путина.

5 июня пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что Владимиру Путину передали письменный вариант письма Зеленского. При этом пресс-секретарь главы государства не стал рассказывать, как российский лидер отреагировал на обращение украинского лидера. Песков предположил, что президент России так или иначе затронет эту тему на предстоящем пленарном заседании ПМЭФ.

Ранее Макрон поддержал возможную встречу Путина и Зеленского.

 
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