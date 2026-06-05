В России рассказали, кому предназначалось «открытое письмо» Зеленского

Открытое письмо украинского президента Владимира Зеленского — это попытка пропагандистскими методами повлиять на западную аудиторию. Об этом «Газете.Ru» заявил ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН, политолог Константин Блохин.

«Я думаю, что главная цель Зеленского здесь на уровне дешевой пропаганды. Она заключается в том, чтобы показать западной аудитории: мы, Украина, готовы к переговорам, хотим мира и остановки войны, но из-за позиции России это якобы не может произойти. Мол, мы все делаем, а Россия мешает», — заявил эксперт.

Он отметил, что Россия последовательно выступает инициатором переговоров, в то время как Киев уклоняется от конструктивного диалога и имитирует активность.

«Киев тоже не может отсиживаться в тени — надо делать какие-то шаги. Понятно, что этими действиями Зеленский выслуживается перед Европой, перед западными донорами. Надо показать, что Украина готова к переговорам, хочет их. Цель простая — пропагандистская», — заключил Блохин.

Украинский лидер опубликовал открытое письмо российскому президенту, в котором предложил начать прямые переговоры. В письме Зеленский предложил Путину определить дату и провести личную встречу. На время переговоров предлагается прекратить военные действия.

«Украина предлагает закончить эту войну. Надо сделать это честно, достойно и гарантировать, что не будет нового разжигания войны», — говорится в документе.

Ранее российский посол рассказал, где на самом деле писали «открытое письмо» Зеленского.