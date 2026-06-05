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Политика

Макрон обозначил интерес Европы к диалогу с Россией

Макрон: Европа заинтересована в диалоге с РФ по безопасности и добрососедству
Ludovic Marin/Pool/Reuters

Европа заинтересована в выстраивании диалога с Россией по вопросам безопасности и политики добрососедства. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон, чьи слова приводит ТАСС.

«Мы заинтересованы в том, чтобы структурировать обсуждение с Россией по тем вопросам, которые относятся к нашим общим интересам, это наша собственная политика безопасности, политика добрососедства и, конечно, защита интересов Украины», — заявил Макрон.

29 мая президент России Владимир Путин указал, что ЕС должен сам выбрать переговорщика для коммуникации с Россией. До этого он отмечал, что для Москвы предпочтительным кандидатом на эту позицию является бывший глава немецкого правительства Герхард Шредер.

Позже Путин заявил, что предложенная им кандидатура Шрёдера в качестве предпочтительного переговорщика от ЕС была воспринята в Европе как отрицательно, так и положительно. Он отметил, что бывший канцлер всегда отстаивал интересы Германии, несмотря на дружеские отношения с ним.

Ранее в Кремле назвали «тупиковым путем» отсутствие диалога между Россией и Европой.

 
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