МИД РФ выразил соболезнования родным погибших моряков в Азовском море

Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова выразила соболезнования семьям моряков, погибших при атаке на теплоходы «Натра» и «Циркон» в Азовском море. Комментарий дипломата опубликован на сайте ведомства.

«Выражаем искренние соболезнования родным и близким погибших. Желаем скорейшего выздоровления пострадавшим», — заявила Захарова.

Она отметила, что случившееся лишний раз доказывает террористическую природу киевского режима, который наносит удары по гражданским судам и мирным людям. По данным МИД, атаку совершили украинские беспилотники. Захарова также сообщила, что помощь пострадавшим оказали российское судно, находившееся рядом, и пограничный отряд ФСБ.

В МИД Азербайджана уточнили, что пять граждан республики погибли в результате атаки дронов на грузовые теплоходы в Таганрогском заливе. Командующий Силами беспилотных систем Вооруженных сил Украины Роберт Бровди подтвердил , что украинские дроны наносили удары по судам в акватории Азовского моря.

Ранее Патрушев заявил об увеличении риска атак на суда, следующие в российские порты.