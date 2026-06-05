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Бизнес

На ПМЭФ назвали дипфейки одним из самых опасных видов киберпреступлений

Станислав Кузнецов: дипфейки могут задеть любые отрасли экономики
Сбер

Ситуация с дипфейками является тревожной, заявил в рамках ПМЭФ-2026 заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов.

Он отметил, что дипфейки могут затронуть любые отрасли экономики.

«Это, конечно же, направлено против людей. Убедить в достоверности той или иной ситуации, а значит сократить путь до принятия решения (отдать сбережения), либо принуждению человека к совершению каких-либо аномальных действий», — сказал он.

Кузнецов рассказал о технологии Сбера для борьбы с дипфейками.

«Подавляющее большинство наших клиентов ставят так называемые мобильные приложения. Уже на этом уровне у нас создана технология, которая незаметно для наших клиентов защищает от подобного рода атак», — рассказал Кузнецов.

Также Кузнецов рассказал, как человек может действовать в ситуации, если ему прислал кружок в мессенджере его ребенок.

«Перезвонить в этой ситуации своему ребенку не приходит в голову, а это должно быть подходом, это должно быть нашей цифровой культурой, это должно входить в состав наполнения нашей цифровой грамотности. Если получаем такие фейки, то мы, конечно, должны на уровне личного реагирования предпринимать определенные действия», — заключил Кузнецов.

 
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