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Политика

Политолог объяснил, почему Киев все чаще бьет по гражданским

Политолог Мезюхо: конфликт на Украине приближается к новому этапу
РИА Новости

Удар по общежитию в Старобельске, атака на рейсовый автобус и прочие акты агрессии Киева свидетельствуют о том, что конфликт на Украине приближается к новому этапу, возможно, даже к завершающему. Такое мнение в беседе с Tsargrad.tv высказал политолог Иван Мезюхо.

«Потому что человеческие ресурсы у нашего врага исчерпаемы. Безусловно, Киев и дальше будут спонсировать европейские страны, для того чтобы он продолжал боевые действия. Но, так или иначе, заместить живого человека лишь военной техникой, беспилотниками, наемниками и бесконечным финансированием невозможно», — пояснил эксперт.

Украинские власти делают все возможное, чтобы в будущих мирных переговорах находиться в более выгодных для себя позициях, считает он.

В ночь на 22 мая после массированной атаки беспилотников обрушилось общежитие Старобельского колледжа Луганского педагогического университета. Десятки человек пострадали, часть из них спасти не удалось.

Ранним утром 3 июня украинский дрон атаковал пассажирский автобус ПодольскСимферополь в Енакиеве. Восемь человек не выжили и еще 11 пострадали. В транспорте находились жители разных регионов России, а также граждане Польши. Следственный комитет возбудил дело о теракте, а в МИД РФ заявили, что Москва будет добиваться международного осуждения произошедшего и не исключает жесткого ответа на атаку. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Кремле ответили на вопрос о возобновлении переговоров между РФ и Украиной.

 
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