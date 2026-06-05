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Политика

Дмитриев полагает, что глобалистские идеи потерпели крах

Дмитриев: миграция и отказ от топлива РФ привели к краху глобализма
Дмитрий Астахов/РИА Новости

Глобалистская повестка потерпела крах. Такое мнение высказал спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев на ПМЭФ, передает РИА Новости.

«Мы видим, что глобалистская повестка, глобалистские идеи потерпели крах», — сказал Дмитриев.

По его мнению, это случилось из-за неконтролируемой миграции в Европе и ошибочного отказа от российских энергоносителей.

Он убежден, что это ведет к гибели Европы и западной цивилизации.

До этого гендиректор Российского фонда прямых инвестиций заявил, что состав участников Санкт-Петербургского международного экономического форума демонстрирует, что политика глобалистов полностью провалилась. По его словам, форум объединяет суверенные страны, которые готовы на принципе партнерства двигаться в сторону развития своих экономик, что отличает его от глобалистских форумов, таких как Всемирный экономический форум в швейцарском Давосе.

Ранее глава РФПИ назвал условие мира во всем мире.

 
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